İş Bankası'nda üst düzey değişiklik

Türkiye İş Bankası üst yönetiminde gerçekleşen değişiklik ile Mehmet Şencan ve Ömer Karakuş, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre bankanın üst yönetiminde gerçekleşen değişiklik ile Mehmet Şencan ve Ömer Karakuş, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Yeni atamalar kapsamında Mehmet Şencan; KOBİ ve işletme bankacılığı satış, kurumsal bankacılık pazarlama ve satış, serbest bölge şubeleri, ticari bankacılık pazarlama, ticari bankacılık satış ve ticari bankacılık alanlarından sorumlu olacak.

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Bankacılık temel operasyonları, destek hizmetleri ve satın alma, dış işlemler ve ticari kredi operasyonları, iç operasyonlar, inşaat ve gayrimenkul yönetimi ile şube ağı geliştirme de Ömer Karakuş'un sorumluluk alanında yer alacak.

Verilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Şencan, 1988 yılında İş Bankası Galata Şubesi'nde memur olarak işe başlamıştı.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ömer Karakuş ise bankada 1988 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe girmişti.

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