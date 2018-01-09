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İş Bankası yüzde 14 kredi büyümesi bekliyor

09.01.2018 - 17:07

İş Bankası, bu yıl kredi ve mevduatta yüzde 13-14 büyüme öngörüyor.

İş Bankası 2018 yıl sonu beklentilerini açıkladı. KAP'ta yer alan açıklamaya göre banka, kredi ve mevduatta yüzde 13-14 büyüme bekliyor. Banka, takipteki kredi oranının yüzde 3'ün altında gerçekleşeceğini tahmin etti.

2018'de ortalama aktif kârlılığın ise yüzde 1,6-1,7 seviyesinde olması bekleniyor. Açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerine ilişkin öngörüler de yer aldı. Buna göre banka, 2018'de büyümenin yüzde 4,1 ve enflasyonun yüzde 10,2 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediyor.


Etiketler

  • İş Bankası
  • 2018 beklentileri
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