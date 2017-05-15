İş Bankası, sendikasyon kredisi aldı

296 milyon dolar ve 989.5 milyon euro tutarındaki kredi dış ticaretin finansmanında kullanılacak.

İş Bankası 296 milyon dolar ve 989.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin doları dilimi için Libor artı yüzde 1.45, Euro dilimi için Euribor artı yüzde 1.35 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

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Açıklamada kredinin dış ticaretin finansmanında kullanılacağı belirtildi.

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