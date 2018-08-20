İş Bankası pay geri alımı yapacak

İş Bankası, Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130 milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL olmak üzere bankanın C grubu paylarının geri alımına karar verdiğini duyurdu.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzca, bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, banka faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130 milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL olmak üzere bankanın C grubu paylarının geri alımına karar verilmiş olup, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için genel müdürlük yetkili kılınmıştır."