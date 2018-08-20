‹ Önceki Haber Dolar kuru güne nasıl başladı? Dolar kuru güne nasıl başladı? Sonraki Haber › Yurt dışında veri gündemi yoğun Yurt dışında veri gündemi yoğun

İş Bankası pay geri alımı yapacak

20.08.2018 - 09:02
İş Bankası pay geri alımı yapacak

İş Bankası, Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130 milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL olmak üzere bankanın C grubu paylarının geri alımına karar verdiğini duyurdu.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzca, bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, banka faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130 milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL olmak üzere bankanın C grubu paylarının geri alımına karar verilmiş olup, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için genel müdürlük yetkili kılınmıştır."


‹ Önceki Haber Dolar kuru güne nasıl başladı? Dolar kuru güne nasıl başladı? Sonraki Haber › Yurt dışında veri gündemi yoğun Yurt dışında veri gündemi yoğun
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
88.735 Değişim: 0,00% Hacim : 7.892 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 17.08.2018 Yüksek 0
Açılış: 0
6,0579 Değişim: 0,79%
Düşük 5,9648 20.08.2018 Yüksek 6,0870
Açılış: 6,01065
6,9199 Değişim: 0,60%
Düşük 6,8188 20.08.2018 Yüksek 6,9524
Açılış: 6,8783
231,12 Değişim: 1,41%
Düşük 227,07 20.08.2018 Yüksek 232,13
Açılış: 227,90
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.