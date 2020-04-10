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İş Bankası’na partili olmayan 4 yeni üye

10.04.2020 - 08:42
İş Bankası’na partili olmayan 4 yeni üye | Ekonomi Haberleri

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri ile ilgili tartışmaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile bu kez İş Bankası Yönetim Kurulu’na parti ile bağlantısı olmayan Maliye ve Hazine bürokrasisinde görev yapmış 4 yeni isim atandı.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre; CHP’nin İş Bankası’na görevlendirdiği yönetim kurulu üyeleri üç yıl görev yapıyor. Görevendirilecek isimler Kılıçdaroğlu tarafından belirlenerek, İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısına Genel Başkan adına katılan Genel Başkan Yardımcısı tarafından öneriliyor. CHP’nin daha önce Yönetim Kurulu’na CHP eski milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, eski milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, eski Genel Başkan Murat Karayalçın ve Özcan Korkmaz görev alıyordu.

Kılıçdaroğlu, ilk kez İş Bankası’na parti ile bağlantısı olmayan üyeler atadı. Kılıçdaroğlu, Rıdvan Selçuk, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek ve Hakan Özyıldız’ı İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Kılıçdaroğlu’nun atadığı isimler, siyasetle doğrudan ilişkisi olmadığı gibi ekonomi yönetiminde liyakat sahibi. İş Bankası yönetim kurulu üyeliğine atan Rıdvan Selçuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı; T.C. Kopenhag Büyükelçiliği’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ve Maliye Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği, Vergi Konseyi üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini yaptı.

Fazlı Bulut ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na girdi. Durmuş Öztez, Brüksel Büyükelçiliği’nde Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Hakan Özyıldız, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı Özel Danışmanlığı, BM nezninde Cenevre Daimi Temsilciliği Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Vekilliği, Hazine KİT Genel Müdürlüğü ve Londra Büyükelçiliği Ekonomi Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştu. Özyıldız son olarak Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevi yapmıştı.


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