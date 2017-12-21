İş Bankası iştiraklerinden hisse alacak

İş Bankası, aralarında Şişecam, TSKB ve Anadolu Hayat'ın da bulunduğu bazı iştiraklerinin yüzde 3'e kadar olan hissesini satın alacak.

İş Bankası; Şişecam, TSKB, Anadolu Hayat ve diğer bazı iştiraklerinin sermayesinin azami yüzde 3'üne karşılık gelen hisselerinin borsadan gelecek yıl sonuna kadar satın alınmasına karar verdi. Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, hisseleri satın alınabilecek diğer iştirakler arasında İş Finansal Kiralama, İş GYO ve İş Yatırım bulunuyor.

Açıklamada, satın alınan hisselerin alım satım amaçlı finansal varlıklar hesabında izleneceği ifade edildi.

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