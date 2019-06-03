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İş Bankası borsadan aldığı 130 milyon adet payı satacak

03.06.2019 - 09:02 | Son Güncelleme :
İş Bankası borsadan aldığı 130 milyon adet payı satacak | Ekonomi Haberleri

İş Bankası geçen yıl borsadan aldığı 130 milyon adet payı satmaya karar verdi.

İş Bankası geçen yıl Borsa İstanbul pay piyasasından aldığı 130 milyon adet C grubu hisseyi sermaye verimliliğini sağlamak amacıyla ve piyasa gelişmelerini göz önüne alarak satmaya karar verdi.

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Banka Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre satış fiyatını ve takvimini Genel Müdürlük belirleyecek. Satılacak paylar toplam sermayenin yüzde 2.9'una karşılık geliyor. 


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