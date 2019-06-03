İş Bankası borsadan aldığı 130 milyon adet payı satacak | Ekonomi Haberleri

İş Bankası borsadan aldığı 130 milyon adet payı satacak
İş Bankası geçen yıl borsadan aldığı 130 milyon adet payı satmaya karar verdi.
İş Bankası geçen yıl Borsa İstanbul pay piyasasından aldığı 130 milyon adet C grubu hisseyi sermaye verimliliğini sağlamak amacıyla ve piyasa gelişmelerini göz önüne alarak satmaya karar verdi.
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Banka Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre satış fiyatını ve takvimini Genel Müdürlük belirleyecek. Satılacak paylar toplam sermayenin yüzde 2.9'una karşılık geliyor.
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