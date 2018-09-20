İş Bankası borçlanma aracı ihraç edecek

İş Bankası yurt içinde 20 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

İş Bankası yurt içinde 20 milyar liraya kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ihracına karar verdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihraçların halka arz edilerek veya edilmeksizin gerçekleştirilmesi ve SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiği ifade edildi.