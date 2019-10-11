İrlanda Başbakanından 'Brexit' anlaşması | Ekonomi Haberleri

İrlanda Başbakanı Varadkar, Brexit anlaşmasının 31 Ekim'e kadar sağlanabileceğini söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Boris Johnson ile yaptığı olumlu görüşmenin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı olarak ayrılmasına olanak sağlayacak bir Brexit anlaşmasına ekim sonuna kadar ulaşılabileceğini söyledi.

İngiltere'nin dünyanın en büyük ticaret bloğundan ayrılmasına üç hafta kala henüz hangi koşullar ile ayrılacağı ya da gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı kesinlik kazanamamış durumda.

Brexit'in Londra ile Brüksel arasında gerginlik yarattığı haftanın son günlerinde İngiltere Başbakanı Johnson, Varadkar ile Thornton Manor'da bir araya gelerek bir son dakika hamlesiyle AB ile olan şiddetli geçimsizliğine bir son verecek ya da anlaşmadan boşanmayı erteleyecek bir çözüm bulmaya çalıştı.

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Görüşmenin ardından İrlandalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varadkar "Bence İngiltere'nin anlaşmalı olarak Ekim sonunda AB'den ayrılmasına olanak sağlayacak üzerinde fikir birliğine varabileceğimiz bir anlaşmaya ulaşmamız mümkün" dedi ve "Ancak henüz atılması gereken adımlar var ve benim kontrolümde olmayan bir çok husus var" diye ekledi.

Düğümü çözmek için kimin geri adım attığı konusunun sorulması üzerine Varadkar "Bunun bir geri adım atma olarak ele alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu durumu kazanan ve kaybedenlerin olduğu bir oyun gibi düşünmek hiç kimsenin işine gelmez" dedi.

Yapılan ortak açıklamada iki lider "anlaşmanın mümkün olduğunu" düşündüklerini ve AB'nin Brexit müzakerecisinin İngiliz mevkidaşı Steve Barclay ile bugün Brüksel'de bir araya geleceğini söylediler.

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