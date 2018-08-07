"İran ile iş yapanlar ABD ile yapamayacak"

ABD Başkanı Trump, İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının "bugüne kadar uygulanan en sert yaptırımlar" olduğunu söyledi.

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Trump "(Yaptırımlar) Kasım ayında bir üst seviyeye çıkacaklar İran'la iş yapan hiç kimse ABD ile iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI'ndan başka bir şey istemiyorum" dedi.

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