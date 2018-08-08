"İran ile enerji ticareti devam edecek"

Enerji Bakanı Dönmez, "Kontrata dayalı İran ile ticaret devam edecek; ABD'ye giden heyet bir seri konuda müzakere yapıyor, iyi bir netice çıkacağı kanatindeyim" şeklinde değerlendirdi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kontrat hükümlerine dayalı olarak İran ile ticaretin devam edeceğini söyleyerek, ABD'ye giden Türk heyetin İran'a yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yaptığını ve bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

AHaber'in canlı yayınında konuşan Dönmez, ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacağı açıklamasına yönelik olarak, arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu ve Türkiye ile İran arasında çok eski yıllara dayanan bir ticaret ilişkisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Başta doğalgaz ve petrol olmak üzere. Doğalgaz ithalatımız da uzun dönemli bir kontrata dayanarak yapılıyor, bunun süresi 2026'ya kadar da devam edecek. Yıllık yaklaşık 9.5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz oradan. Vatandaşı soğukta veya elektriksiz karanlıkta bırakmak gibi bir durum olamayacağına göre kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz devam edecek."

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları dün sabah itibariyle tekrar devreye girerken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını belirtti.

ABD'nin İran yaptırımlarının ilk bölümü İran'ın dolar alımları, metal ticareti, kömür ve otomobil sanayi sektörünü hedef alıyor.

Bir Türk heyetinin dün ABD'ye gittiğine yönelik haberleri hatırlatan Dönmez, "Bir heyetimiz şu anda ABD'de, bu yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında da müzakere de yapılıyor. Bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatimdeyim" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün, Washington yönetimi ile Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği bir heyetin gideceğini duyururken, haber televizyonları heyetin ilk toplantısının bugün yapılacağını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda ev hapsine alınan Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. İçişleri ve Adalet bakanlarının mal varlıklarını dondurma kararı alan ABD'ye Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vereceği açıklanmıştı.

Önceki gece basında yer alan haberlerde iki ülke arasındaki görüşmelerde bazı konularda ön mutabakat sağlandığı ve bir Türk heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gideceği belirtilmişti.

ABD'nin İran'a tek taraflı bir ambargo uyguladığını söyleyen Dönmez, "Geçmişte BM kararı ile uygulanıyor o zaman bizde uymak zorundaydık. Nitekim AB bile aslında bundan oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz komşuluk hukukumuz var, arz güvenliği açısından da önemli, bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilk sondajını Antalya açıklarında, Türk ekonomik bölgesi içinde yapacağını, sığ aramanın Mersin açıklarında olacağını söyleyen Dönmez, üçüncü nükleer santrali Trakya'da inşa etmek istediklerini ve orada Çinlilerle yürüyeceklerini belirtti.