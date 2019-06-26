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"Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz"

26.06.2019 - 11:55
"Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz" | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "Her sektörden yaklaşık 12 bin firmamız Irak'a ihracat yapıyor. Türkiye, Irak'ta hem üretici hem ihracatçı ülke pozisyonuna sahip olabilir. Bu süreci takip ediyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, farklı sektörlerden yaklaşık 12 bin firmanın Irak'a ihracat yaptığını belirterek, "Türkiye, Irak'ta hem üretici hem ihracatçı ülke pozisyonuna sahip olabilir. Bu süreci takip ediyoruz. Ticaretimizi daha ileri taşıyabilmek için belirli ürünlere yönelik yeni bir yol haritası oluşturmak istiyoruz." dedi.

Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan'ın Irak temaslarına eşlik eden Gülle, AA muhabirine, Iraklı firmalar ve devlet kurumlarıyla mal ve hizmet sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiren Türkiye-Irak İş Forumu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Forumun, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Gülle, Irak'ın en çok ithalat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin Irak'a ihracatının geçen yıl 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Gülle, Türkiye'nin ihracatında Irak'ın 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Gülle, Türkiye ve Irak'ın küresel ticaretteki ağırlığı dikkate alındığında, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Yılın ilk 5 ayında Irak'a ihracatımız 3,6 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ticaret hacmimizin 12 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 20 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için gayretle çalışacağız." diye konuştu.

Bu kapsamda, ticarete konu ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

"İhracatçılar olarak Irak'ta iş yapmanın zorluklarını biliyoruz. Burada istikrarlı şekilde uzun süre kalan, iş yapan firmaların başarıya ulaştığını görüyoruz. Irak, en büyük sorunu olan işsizliği gidermek için yatırım çekme stratejisi uyguluyor. Bugün ithal ettiği ürünlerin aynı zamanda üreticisi olmak istiyor ve bizi yatırım yapmaya davet ediyor. Rol model olarak Türkiye geliştikçe, Irak da gelişecektir. Irak'a yatırımcı da ihraç edeceğiz. Her sektörden yaklaşık 12 bin firmamız Irak'a ihracat yapıyor. Türkiye, ihraç ettiği ürünler kapsamında burada tesis kurabilir, hem üretici hem ihracatçı ülke pozisyonuna sahip olabilir. Bu süreci takip ediyoruz."

"YENİ BİR YOL HARİTASI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Irak'a ihraç edilen ürünlerin başında buğday unu, tavuk eti, yumurta gibi gıda ürünlerinin geldiğine işaret eden Gülle, özellikle bazı ürünlerde Türkiye'nin ülkede tek tedarikçi konumunda bulunduğunu anlattı.

Gülle, Irak'tan yapılan ithalatın altın ve petrol ağırlıklı olduğuna dikkati çekerek, "Irak'ın dünyaya ihraç ettiği bazı gıda ürünlerinde ve kimyasallarda, Türkiye pazarındaki varlığı sınırlı. Irak, Türkiye'nin tüm dünyaya ihraç ettiği birçok ürünü Çin, Hindistan, ABD, Kore gibi ülkelerden alıyor. Ticaretimizi daha ileri taşıyabilmek için belirli ürünlere yönelik yeni bir yol haritası oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın geçen yıl yaklaşık 100 milyar dolarlık ihracat, 40 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirten Gülle, "Tarihi, coğrafi ve kültürel yakınlıklarımız, aramızda ticari iş birliğini daha da iddialı hacimlere taşımalı. Türkiye, gelirleri ölçüsünde ithalatı da büyüyen Irak'ta ciddi avantajlara sahip. Yeniden kalkınma ve imar sürecine giren Irak'ın yapılandırılmasında müteahhitlerimiz çok önemli rol oynuyor. Bu imkanların geliştirilmesi noktasında Türkiye'nin rol model ülke olduğu çok net." dedi.

Gülle, Irak'ta finansman, bankacılık sistemi ve sigorta açısından altyapı eksiklikleri bulunduğuna işaret ederek, ülkeler arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki olduğunu ve Türkiye ile ticarette bunun en önemli faktörlerden olduğunu vurguladı.

"MAYIS AYINDA TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORU KIRILDI"

Öte yandan, mayıs ayında Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarının kırıldığını hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"17 milyar dolar aylık ihracat önemli bir rakam. Türkiye'nin hedefleri açısından cesaret verici. Haziranda 9 günlük tatilin etkisi belki hissedilebilir. Orta Vadeli Plan'daki hedefler inşallah tutturulacaktır. Bu yıl 182 milyar doların üzerinde bir rakam bekliyoruz. Gelecek yıl, ihracatta 200 milyar doları aşmalıyız." 


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