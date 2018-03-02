İnşaat sektöründe ciro düştü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi 2017'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin dördüncü çeyreğine (ekim-aralık) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.

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