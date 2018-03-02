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İnşaat sektöründe ciro düştü

02.03.2018 - 11:46

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi 2017'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin dördüncü çeyreğine (ekim-aralık) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı. 


Etiketler

  • ciro endeksi
  • Mevsim ve takvim etkileri
  • İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri
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