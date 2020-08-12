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İnşaat maliyet endeksi arttı

12.08.2020 - 11:08
İnşaat maliyet endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 7,47 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,34 artarken işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Haziran 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,19, işçilik endeksinde yüzde 14,73 artış gerçekleşti.

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Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,04 artış gösterdi. Haziranda, mayıs ayına göre malzeme endeksinde yüzde 0,76 artış görülürken, işçilik endeksinde yüzde 0,16 azalış kaydedildi. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 14,93 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,56 arttı. Haziranda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,31 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,98 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 2,12, işçilik endeksinde yüzde 14,02 artış yaşandı.


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