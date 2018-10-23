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İnşaat maliyet endeksi arttı

23.10.2018 - 10:26 | Son Güncelleme :
İnşaat maliyet endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 6,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,36 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,36 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 8,37, işçilik endeksinde yüzde 0,66 artış görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 41,09, işçilik endeksinde yüzde 16,87 artış kayıtlara geçti. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 5,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,49 artış yaşandı.

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Ağustosta temmuza göre, malzeme endeksi yüzde 7,75, işçilik endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 38,61, işçilik endeksi yüzde 16,77 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,81, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 39,56 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,28, işçilik endeksi yüzde 1,08 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 49,1, işçilik endeksi yüzde 17,23 arttı.

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