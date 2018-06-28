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İnşaat maliyet endeksi arttı

28.06.2018 - 10:51
İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,91 yükseldi.

AA'nın haberine göre; aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,66, işçilik endeksi yüzde 0,67 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,01, işçilik endeksi yüzde 15,54 artış gösterdi.

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Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 artış kaydedildi.

Nisanda mart ayına göre, malzeme endeksinde yüzde 2,23, işçilik endeksinde yüzde 0,57 artış oldu.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21,18, işçilik endeksi yüzde 15,37 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,15, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 22,15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 24,72, işçilik endeksi yüzde 16,18 arttı. 


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