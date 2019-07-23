‹ Önceki Haber Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Bakan Selçuk emeklilerin maaş farkları için tarih verdi Bakan Selçuk emeklilerin maaş farkları için tarih verdi

İnşaat maliyet endeksi açıklandı

23.07.2019 - 10:30
İnşaat maliyet endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta nisan ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,86 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,18, işçilik endeksinde yüzde 0,59 artış oldu. Geçen yılın mayıs ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,3, işçilik endeksi yüzde 26,17 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,45 yükseldi.

##$HABER_1456329$##

Mayısta, nisan ayına göre malzeme endeksinde yüzde 2,15 işçilik endeksinde yüzde 0,65 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 25,02, işçilik endeksi yüzde 26,39 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,01 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,3, işçilik endeksi yüzde 0,38 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,1 işçilik endeksi yüzde 25,38 arttığı görüldü. 


‹ Önceki Haber Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Bakan Selçuk emeklilerin maaş farkları için tarih verdi Bakan Selçuk emeklilerin maaş farkları için tarih verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.659 Değişim: 1,55% Hacim : 5.675 Mio.TL Son veri saati : 17:26
Düşük 101.087 23.07.2019 Yüksek 102.917
Açılış: 101.224
5,6909 Değişim: 0,27%
Düşük 5,6682 23.07.2019 Yüksek 5,7031
Açılış: 5,6753
6,3496 Değişim: -0,28%
Düşük 6,3485 23.07.2019 Yüksek 6,3850
Açılış: 6,3674
261,25 Değişim: 0,43%
Düşük 258,36 23.07.2019 Yüksek 261,64
Açılış: 260,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.