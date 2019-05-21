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İnşaat maliyet endeksi açıklandı

21.05.2019 - 11:06
İnşaat maliyet endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,47, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,95 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi martta, şubat ayına göre yüzde 1,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,02, işçilik endeksinde yüzde 0,27 artış oldu. Geçen yılın mart ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,16, işçilik endeksi yüzde 26,48 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde martta bir önceki aya göre yüzde 1,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,97 yükseliş kayıtlara geçti.

Martta, şubat ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,83, işçilik endeksinde yüzde 0,11 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 27,12, işçilik endeksi yüzde 26,66 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,88 artış gösterdi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 0,85 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 27,33, işçilik endeksi yüzde 25,79 arttı. 


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