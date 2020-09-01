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İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

01.09.2020 - 09:03
İnşaat maliyet bedelleri belirlendi | Ekonomi Haberleri

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 78,66 lira ile 3 bin 608,62 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları 1646,30 lira ile 3 bin 608,62 lira, birinci sınıf inşaatlar için 694,76 lira ile 2 bin 413,20 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 489,43 lira ile 1634,98 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 165,32 lira ile 1113,55 lira, basit inşaatlar için 78,66 lira ile 502,20 lira arasında tespit edildi.

Tebliğ ile kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.


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