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İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

10.07.2018 - 09:17
İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

İngiltere Başbakanı May, Jeremy Hunt'ı yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile yine yakın ticari ilişki sürdürme planlarına karşı çıkarak istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Jonhson'un yerine Jeremy Hunt'ı atadı. Başbakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada, "Kraliçe (II. Elizabeth), Jeremy Hunt'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasını memnuniyetle onaylamıştır" denildi.

Reuters'in haberine göre; May, AB'den ayrılma hazırlıklarına gönülsüz de olsa, katılmak istemediğini açıklayarak Pazar gecesi istifa eden Brexit Bakanı David Davis'in yerine de dün Dominic Raab'ı atamıştı.


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