İngiltere'nin büyüme rakamları açıklandı

İngiliz ekonomisi haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,7'lik büyüme gösterdi. Ülkede aylık bazda temmuzda yüzde 0,4 büyüme kaydeden ekonomi, ağustos ayında ise sabit kaldı.

Ekonomistlerin beklentisi ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 seviyesinde büyümenin gerçekleşmesi yönündeydi.

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ONS açıklamasında aylık bazda haziran ayındaki büyüme verisinin yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,2’ye, temmuz ayındaki büyüme verisinin de yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,4'e revize edildiği belirtildi.

İngiltere'de ağustos ayında yıllık GSYH ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers (PwC) Başekonomisti John Hawksworth, 2018 yılının geri kalanında devam eden belirsizliklerin ekonomiyi baskılamaya devam edebileceğini belirterek, “Toplamda, bu yıl İngiltere’de iklim şartları ekonomi üzerinde büyük oranda etkili oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde alışılmışın dışında uzun ve soğuk kış şartları ekonomik büyümeyi azaltırken, yılın ikinci yarısındaki sıcak bahar ve yaz ayları büyümeyi destekledi.” dedi.

Hawksworth, mevsimsel koşulların bir tarafa bırakılması durumunda İngiltere’nin bu yılın toplamında ortalama büyümenin yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

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