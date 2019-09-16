İngiltere'den yeni Brexit mesajı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, "Brexit geçiş dönemini uzatmayacağız" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşması yapılması durumunda AB'den ayrıldıktan sonra geçiş dönemine uzatma isteğinde bulunma niyetinde olmadığını belirtti.

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AB ile üzerinde uzlaşılan ancak daha sonra İngiliz parlamentosu tarafından reddedilen anlaşmada, İngiltere'nin AB'den düzenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için Aralık 2020'ye kadar geçiş dönemi yer aldı.

Sözcü, bunu uzatma niyetinin olmadığını ve Ekim ayında yapılacak Avrupa liderler zirvesinde İngiltere'nin AB ile yeni bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

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