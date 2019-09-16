‹ Önceki Haber Petrolün dengesi bozuldu! Fiyatlardaki yükseliş sürecek mi? Petrolün dengesi bozuldu! Fiyatlardaki yükseliş sürecek mi? Sonraki Haber › Hazine 4 milyar lira borçlandı Hazine 4 milyar lira borçlandı

İngiltere'den yeni Brexit mesajı

16.09.2019 - 15:51
İngiltere'den yeni Brexit mesajı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, "Brexit geçiş dönemini uzatmayacağız" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşması yapılması durumunda AB'den ayrıldıktan sonra geçiş dönemine uzatma isteğinde bulunma niyetinde olmadığını belirtti.

##$HABER_1457397$##

AB ile üzerinde uzlaşılan ancak daha sonra İngiliz parlamentosu tarafından reddedilen anlaşmada, İngiltere'nin AB'den düzenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için Aralık 2020'ye kadar geçiş dönemi yer aldı.

Sözcü, bunu uzatma niyetinin olmadığını ve Ekim ayında yapılacak Avrupa liderler zirvesinde İngiltere'nin AB ile yeni bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ifade etti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrolün dengesi bozuldu! Fiyatlardaki yükseliş sürecek mi? Petrolün dengesi bozuldu! Fiyatlardaki yükseliş sürecek mi? Sonraki Haber › Hazine 4 milyar lira borçlandı Hazine 4 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: -0,47% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7280 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7267 17.09.2019 Yüksek 5,7313
Açılış: 5,7294
6,3062 Değişim: 0,01%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3113
Açılış: 6,3057
276,04 Değişim: 0,02%
Düşük 275,74 17.09.2019 Yüksek 276,40
Açılış: 275,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.