İngiltere'den Corona virüs için işletmelere ek destek | Ekonomi Haberleri

İngiltere hükümeti halkın barlara, kulüplere, restoranlardan, sinemalara ve tiyatrolara gitmemesini tavsiye etmesinin ardından, koronavirüsden olumsuz etkilenen işletmelere yönelik bugün ek destek açıklayacak.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümetin günlük basın toplantısında önlemleri açıklayacağını söyledi. Sunak geçen hafta parlamentoya yaptığı ilk bütçe açıklamasında, halk sağlığını ve virüsten etkilenen işletmeleri desteklemek ve Corona virüs karşısında genel ekonomik destek sağlamak için 30 milyar sterlin (37 milyar dolar) değerinde önlem açıklamıştı.

İngiliz Ticaret Odaları genel müdürü Adam Marshall, hükümetin daha ileri adımlar atması gerektiğini söyledi.

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Marshall BBC'ye yaptığı açıklamada, "Hükümet, işletmelerin karşı karşıya olduğu görünen maliyetler konusunda daha fazlasını yapmak zorunda. Bankalar görünen maliyetler konusunda destek almak için daha fazlasını yapmak zorunda. Ve ayrıca İngiltere'nin küresel ekonomik karşılığı koordine etmek için daha fazla şey yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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