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İngiltere'de yüz binlerce kişi işini kaybetti

16.06.2020 - 12:52 | Son Güncelleme :
İngiltere'de yüz binlerce kişi işini kaybetti | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de işsizlik, nisan ayında yüzde 3,9 seviyesini korumasına karşın mayısa ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

İngiliz İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik nisanda yüzde 3,9 ile bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 4,7 olan beklentinin altında kaldı.

ONS açıklamasında, mayıs ayına ilişkin öncü verilerin, şirketlerin ücret bordrolarında gösterilen çalışan sayısının mart ayına kıyasla 612 bin azaldığına işaret ettiği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Başkan Vekili Jonathan Athow, "Ekonomideki yavaşlama istihdam piyasasının da etkiliyor. Özellikle çalışma saatlerini..." ifadelerini kullandı.

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"KARANTİNA TEDBİRLERİ, EKONOMİ ÜZERİNDE CİDDİ BASKI OLUŞTURUYOR"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina nedeniyle çalışamayacak olanların maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterline kadar İngiliz hükümeti tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana uygulanan karantina tedbirleri, İngiliz ekonomisi üzerinde ciddi şekilde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Geçen hafta yayımlanan verilere göre, İngiliz ekonomisi, nisanda aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetti. Ülkede şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ise yüzde 10,4 daralma görüldü.

Essex Üniversitesi'nin Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtildi. Raporda, konaklama ve gıda sektörlerinde çalışan 1,5 milyon kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ÜLKE, SON 300 YILIN EN DERİN KRİZİNE DOĞRU İLERLİYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tahminlerine göre, ülke, son 300 yılın en derin krizine doğru ilerliyor.

Bankadan geçen ay yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiği, bu yıl ekonominin yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebileceği kaydedildi.


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