İngiltere'de sanayi üretimi üçüncü defa daraldı

İngiltere'de sanayi üretimi mart ayında yüzde 0.5 ile üst üste üçüncü defa daraldı.

İngiltere'de sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0.5 ile üst üste üçüncü defa daralarak, geçen yılın Brexit oylamasının ekonomi üzerinde etkisini göstermeye başladığının sinyalleri verdi. Reuters anketine katılan uzmanlar İngiltere'de sanayi üretiminin Mart ayında yüzde 0.3 daralmasını bekliyorlardı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada İngiltere ticaret açığının da yılın ilk çeyreğinde 10.54 milyar sterlin ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü belirtildi.

Sanayi üretiminin bir kısmını oluşturan imalat üretimi de uzmanların değişiklik göstermeyeceği beklentilerine rağmen Mart ayında yüzde 0.6 düştü.

İngiltere ekonomisi bu yılın başlarında Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının yarattığı şoka dirense de daha sonra yavaşlamaya başladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkisine dair belirsizlik ve ekonomik yavaşlama, İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmaya devam edeceği beklentilerini oluşturdu.

Etiketler