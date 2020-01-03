‹ Önceki Haber Petrol fiyatlarını 'belirsizlik' etkileyecek Petrol fiyatlarını 'belirsizlik' etkileyecek Sonraki Haber › Almanya'da yıllık enflasyon yükseldi Almanya'da yıllık enflasyon yükseldi

İngiltere'de konut fiyatları yüzde 1.4 arttı

03.01.2020 - 17:29
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 1.4 arttı | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de konut fiyatları 2019 yılında yüzde 1.4'lük artış kaydetti.

 

Konut kredi kuruluşu Nationwide’den yapılan açıklamada ülkede konut fiyatlarının geçen yıl yüzde 1,4 artış gösterdiği bildirildi. Açıklamada, İngiltere’de ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılışına ilişkin endişelere rağmen, son aylarda ilk kez ev sahibi olacakların konut alımı ile daha ilgili oldukları belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Baş ekonomisti Robert Gardner, konut piyasasındaki aktivitenin yavaş olmasına rağmen yine de istikrarlı seyrettiğini kaydetti.

##$HABER_1459452$##

Gardner, İngiltere’de geçen yılın aralık ayında konut fiyatlarındaki artışın aylık bazda yüzde 0,1 olduğunu hatırlatarak, ülkede ortalama bir konutun fiyatının yaklaşık 215 bin 282 sterlin olduğunu hatırlattı.

Garrington Property Finders şirketinin yöneticisi Jonathan Hopper ise, “Şu anda oldukça kırılgan olan konut piyasasının erken zamanları. Fakat yine de önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının hızla arttığını görebiliriz”. İfadelerini kullandı.

Uzmanlar, İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin 12 Aralık’ta yapılan seçimde parlamentoda çoğunluğu elde etmesinin ardından AB’den çıkış sürecini daha belirgin bir hale getirdiğini, bunun da bir süredir beklemede olan konut yatırımcılarını harekete geçirebileceğini belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.684 Değişim: -1,94% Hacim : 14.518 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 112.617 03.01.2020 Yüksek 115.571
Açılış: 115.143
5,9746 Değişim: 0,29%
Düşük 5,9511 04.01.2020 Yüksek 5,9792
Açılış: 5,9571
6,6703 Değişim: 0,19%
Düşük 6,6374 04.01.2020 Yüksek 6,6821
Açılış: 6,6578
297,54 Değişim: 1,68%
Düşük 292,56 03.01.2020 Yüksek 298,52
Açılış: 292,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.