İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiltere'de işsizlik, kasım-ocak döneminde beklentinin altında kaldı.

İngiltere'de işsizlik, Kasım-Ocak döneminde yüzde 4.3'e indi. Beklentiler, yüzde 4.4 seviyesindeydi. Ülkede maaşlar ise 2016 sonundan bu yana en hızlı artışı gerçekleştirerek yaşam standartlarında yıl boyu süren sıkışmanın sona ermekte olduğunu işaret etti.

##$HABER_1444854$##

Ülkede temel ücret büyümesi, Ocak ayına kadar olan üç aylık süreçte yüzde 2.6'ya hızlandı. İşsizlik oranı ise yüzde 4.3'e inerek 1975'ten bu yana olan en düşük değeri aldı.

Etiketler