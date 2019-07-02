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İngiltere'de inşaat sektörü sert daraldı

02.07.2019 - 16:28
İngiltere'de inşaat sektörü sert daraldı | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 43,1 seviyesine geriledi.

İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 43,1 seviyesine geriledi. IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede inşaat sektörü PMI, haziranda 43,1 seviyesine indi. İngiltere'de inşaat sektörü PMI, mayısta 48,6 seviyesinde bulunuyordu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üstü ise sektörel büyüme olarak kabul ediliyor.

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IHS Markit/CIPS açıklamasında, haziran ayı verisi ile birlikte İngiltere'deki inşaat sektöründe Nisan 2009'dan bu yana en sert daralmanın yaşandığı belirtildi.

Gayrimenkul şirketi MHA MacIntyre Hudson'ın başkanı Brendan Sharkey, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülke belirsizlik ortamında sahipsiz kaldı. Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışı, durumu iyileştirmekten çok, daha da beter hale getiriyor. İnşaat sektörü dik durmaya çalışıyor. Fakat sektörde artan bir gerilim söz konusu." ifadelerini kullandı. 


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