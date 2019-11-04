İngiltere'de inşaat sektörü daraldı | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de inşaat sektörü ekim ayında daraldı.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 44,2 oldu. İnşaat sektörü PMI, bir önceki ay 43,2 seviyesinde bulunuyordu. Son PMI verisi ile birlikte İngiltere'de inşaat sektörü, son 6 aydır art arda daralmış oldu.

##$HABER_1458329$##

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralmaya işaret ederken, bu seviyesinin üstü sektörel büyüme olarak yorumlanıyor.

IHS Markit Economisti Tim Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere’de inşaat şirketlerinin performansı ekim ayında politik belirsizlik ve duraklayan ekonomik koşullar nedeniyle bozulma yaşadı." ifadesini kullandı.

Etiketler