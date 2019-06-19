İngiltere'de enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaştı | Ekonomi Haberleri

Archer, enflasyonda BoE'nin hedef seviyesine ulaşılmış olması ve ekonomideki mevcut belirsizlikler nedeniyle bankanın yılın geri kalanında politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutmasının beklendiğini aktardı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 2 artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki ay yüzde 2,1 seviyesinde artış kaydetmişti. İngiltere'de geçen ay ulaşım ücretlerinin aylık bazda yüzde 3,8 seviyesinde azalması, ülkede enflasyon artışının mayısta yavaşlamasına katkıda bulundu.

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