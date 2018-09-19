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İngiltere'de enflasyon 6 ayın zirvesinde

19.09.2018 - 17:01
İngiltere'de enflasyon 6 ayın zirvesinde

İngiltere'de geçen ay TÜFE, yıllık bazda yüzde 2,4 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,7 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,4 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Böylece İngiltere’de enflasyon, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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İngiltere’de TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstermişti. Ülkede ağustosta TÜFE, aylık bazda yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,7 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,8 olan beklentiyi aşarak yüzde 2,1 arttı.

ONS Enflasyon Başkanı Mike Hardie, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tüketiciler, geçen ay tiyatro oyunlarına, yolculuğa ve kıyafet alışverişine daha çok para harcadı. Buna rağmen telefon ücretleri, mobilya ve ev eşyası enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu." ifadelerini kullandı. 


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