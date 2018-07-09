İngiltere'de Brexit depremi! Bakan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit'i yöneten Bakan David Davis görevinden istifa etti.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis'in, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma hazırlıklarına gönülsüz de olsa, katılmak istemediğini açıklayarak dün gece istifa etmesi Başbakan Theresa May için büyük bir darbe oldu.

May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin Brexit yanlıları, hedefleri AB'den kesin bir kopma olmasına rağmen May'in blokla mümkün olan en yakın ticari ilişkileri sürdürme çabasına karşı çıktıkları için, Davis'in istifasını memnunlukla karşıladılar.

May, kabinesinde Brexit konusundaki görüş ayrılıklarını gidermek için Cuma günü tüm bakanlarıyla önemli bir toplantı yapmıştı.

İngiltere'nin AB'den resmen çıkışına dokuz ay kala May hem bir çıkış anlaşması yapılmasında ısrar AB'den hem de iş dünyasından, nihai anlaşma için pazarlık pozisyonunu açıklaması için baskı görüyor.

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Davis'ten sonra aynı bakanlıktan üst düzey ikinci bir ismin de istifası beklenirken, bu gelişmeler üzerine May'in Brexit planlarını parlamentoya kabul ettirip ettiremeyeceği tartışılıyor.

Davis, May'e gönderdiği istifa mektubunda, "(izlenen) politikanın genel yönü bizi en iyi ihtimalle zayıf, ve belki de kaçınamayacağımız bir pazarlık pozisyonuna mecbur bırakacaktır" dedi.

Davis, May'in AB'nin kural ve regülasyonlarının aynen izlenmesi kararını eleştirerek, bu uygulamanın "ekonomimizin büyük kısmının denetimini AB'ye bırakacağını ve karşılığında İngiliz yasalarının denetimini engelleyeceğini" söyledi.

Davis istifasına gerekçe olarak, üstlendiği görevde "(kendisi gibi) gönülsüz çalışan bir yetkilinin" değil, May'in yaklaşımına inançla katılan bir kişinin bulunması gerektiğini söyledi.

May ise Davis'e çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği cevap mektubunda, Cuma günü yapılan kabine toplantısında görüş birliğine varılmış olan politika hakkındaki görüşlerine katılmadığını söyledi.

Kaynaklar, Brexit konusunda önemli görevler üstlenen yardımcı bakanlardan Steve Baker ve Suella Braverman'ın da istifa ettiklerini söylediler.

Cuma günü yapılan toplantıda May, Brexit ile kesin bir ayrılığı savunan isimleri, "AB ile yakın ilişkiler sürdürmek ve "malların serbest ticaretine imkan verecek" bir alanın devamı konusunda ikna etmişti.

Bu durumda, May'in AB ile yapacağı nihai Brexit anlaşmasını parlamentoya kabul ettirip ettiremeyeceği sorusu ortada.

Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Jacob Rees-Mogg, Davis'in istifasının nihai Brexit anlaşması konusundaki kaygıların haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

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