‹ Önceki Haber Gerçek öykülerle girişimcilik kitabı Gerçek öykülerle girişimcilik kitabı Sonraki Haber › Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek

İngiltere'de Brexit depremi! Bakan istifa etti

09.07.2018 - 09:13 | Son Güncelleme :
İngiltere'de Brexit depremi! Bakan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit'i yöneten Bakan David Davis görevinden istifa etti.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis'in, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma hazırlıklarına gönülsüz de olsa, katılmak istemediğini açıklayarak dün gece istifa etmesi Başbakan Theresa May için büyük bir darbe oldu.

May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin Brexit yanlıları, hedefleri AB'den kesin bir kopma olmasına rağmen May'in blokla mümkün olan en yakın ticari ilişkileri sürdürme çabasına karşı çıktıkları için, Davis'in istifasını memnunlukla karşıladılar.

May, kabinesinde Brexit konusundaki görüş ayrılıklarını gidermek için Cuma günü tüm bakanlarıyla önemli bir toplantı yapmıştı.

İngiltere'nin AB'den resmen çıkışına dokuz ay kala May hem bir çıkış anlaşması yapılmasında ısrar AB'den hem de iş dünyasından, nihai anlaşma için pazarlık pozisyonunu açıklaması için baskı görüyor.

##$HABER_1447446$##

Davis'ten sonra aynı bakanlıktan üst düzey ikinci bir ismin de istifası beklenirken, bu gelişmeler üzerine May'in Brexit planlarını parlamentoya kabul ettirip ettiremeyeceği tartışılıyor.

Davis, May'e gönderdiği istifa mektubunda, "(izlenen) politikanın genel yönü bizi en iyi ihtimalle zayıf, ve belki de kaçınamayacağımız bir pazarlık pozisyonuna mecbur bırakacaktır" dedi.

Davis, May'in AB'nin kural ve regülasyonlarının aynen izlenmesi kararını eleştirerek, bu uygulamanın "ekonomimizin büyük kısmının denetimini AB'ye bırakacağını ve karşılığında İngiliz yasalarının denetimini engelleyeceğini" söyledi.

Davis istifasına gerekçe olarak, üstlendiği görevde "(kendisi gibi) gönülsüz çalışan bir yetkilinin" değil, May'in yaklaşımına inançla katılan bir kişinin bulunması gerektiğini söyledi.

May ise Davis'e çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği cevap mektubunda, Cuma günü yapılan kabine toplantısında görüş birliğine varılmış olan politika hakkındaki görüşlerine katılmadığını söyledi.

Kaynaklar, Brexit konusunda önemli görevler üstlenen yardımcı bakanlardan Steve Baker ve Suella Braverman'ın da istifa ettiklerini söylediler.

Cuma günü yapılan toplantıda May, Brexit ile kesin bir ayrılığı savunan isimleri, "AB ile yakın ilişkiler sürdürmek ve "malların serbest ticaretine imkan verecek" bir alanın devamı konusunda ikna etmişti.

Bu durumda, May'in AB ile yapacağı nihai Brexit anlaşmasını parlamentoya kabul ettirip ettiremeyeceği sorusu ortada.

Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Jacob Rees-Mogg, Davis'in istifasının nihai Brexit anlaşması konusundaki kaygıların haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Gerçek öykülerle girişimcilik kitabı Gerçek öykülerle girişimcilik kitabı Sonraki Haber › Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.253 Değişim: 0,53% Hacim : 9.807 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.733 09.07.2018 Yüksek 100.808
Açılış: 99.596
4,5705 Değişim: -0,08%
Düşük 4,5126 09.07.2018 Yüksek 4,6154
Açılış: 4,5739
5,3732 Değişim: 0,00%
Düşük 5,3127 09.07.2018 Yüksek 5,4337
Açılış: 5,37315
185,31 Değişim: 0,36%
Düşük 183,29 09.07.2018 Yüksek 187,40
Açılış: 184,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.