‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı Sonraki Haber › Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

İngiltere'de araç satışları ekim ayında geriledi

05.11.2019 - 14:45
İngiltere'de araç satışları ekim ayında geriledi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de araç satışları, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşüş kaydetti.

 

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, İngiltere'de araç satışları, ekimde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azalarak 143 bin 251 adede geriledi. Ekim 2018'de ülkede 153 bin 599 araç satılmıştı.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasanın geneli oldukça zorlu. Ekim ayı itibarıyla araç satışlarında 8 ay boyunca daralma yaşadık. Piyasaya güven verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.525 Değişim: 0,44% Hacim : 6.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.848 05.11.2019 Yüksek 100.694
Açılış: 100.147
5,7563 Değişim: 0,30%
Düşük 5,7179 05.11.2019 Yüksek 5,7634
Açılış: 5,7391
6,3724 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3647 05.11.2019 Yüksek 6,4008
Açılış: 6,3885
274,53 Değişim: -1,37%
Düşük 274,02 05.11.2019 Yüksek 278,82
Açılış: 278,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.