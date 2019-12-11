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İngiltere'de anketler seçim sonucunda yanıltabilir

11.12.2019 - 17:28 | Son Güncelleme :
İngiltere'de anketler seçim sonucunda yanıltabilir | Ekonomi Haberleri

Kapanan puan farkı İngiltere'de Johnson'ın seçimi kazanması konusunda şüphe yaratıyor.

İngiltere'nin önde gelen anket şirketlerinden olan YouGov, seçimlerde başbakan Boris Johnson'un çoğunluğu ile ilgili tahminlerini düşürerek, Muhafazakar Parti'nin galibiyetinin kesin olmadığını söyledi. Geçtiğimiz iki seçimde sonuçları tutarlı şekilde analiz eden YouGov, Johnson'ın çoğunluğunu sağlayan koltuk sayısının yarıdan fazla azalarak 68'den 28'e ineceğini tahmin ediyor.

İhtimaller arasında Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin galibiyetinin yanı sıra kimsenin çoğunluğu elde edemediği koalisyon hükümeti de bulunuyor.

Yarın gerçekleştirilecek seçim; Johnson'ın çoğunluğu elde ederek İngiltere'yi hızla AB'dan çıkaracak Brexit sürecini işletme taahhüdünde bulunduğundan dolayı tüm partiler tarafından İngiltere tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Ana muhalefet partisi İşçi Partisi uzun yıllardır kurulmuş en solcu platform ile ise yeni bir Brexit referandumu yapılacağını ve kamu hizmetleri ile demiryollarının yeniden millileştirileceğinin taahhüdünde bulunuyor.

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YouGov'un öngördüğü modelde Muhafazakar Parti 339 koltuk ile 650 koltuklu mecliste oyların %43'ünü alırken İşçi Partisi'nin ise 231 koltuk ile oyların %34'ünü alması öngörülüyor.

Bu sonuç Muhafazakar Parti'nin 1987'de Demir Leydi olarak bilinen Margaret Thatcher'dan sonraki en yüksek oy oranına ulaşacağı anlamına gelse de YouGov, Muhafazakar Parti'nin koltuk sayısının 311 ile 367 arasında değişiklik gösterebileceğini söylüyor.

Anketin yayımlanmasının ardından Asya piyasasındaki işlemlerde yarım cent kadar düşüş gösteren sterlin dolar karşısında 1.3107 seviyesine kadar sert düşüş gösterdi. Londra'da ise %0.3 kadar değer kaybederek 1.3117 seviyesinden işlem gördü. Yarına kadar 6 tane daha anketin yayımlanması bekleniyor.

Johnson kendi tabiriyle üç yıldan uzun süredir ülke gündemini meşgul eden Brexit yüzünden felç olmuş İngiltere politikasına çözüm olması umuduyla erken seçim talebinde bulunmuştu.

Eğer çoğunluğu elde ederse 31 Ocak'a kadar Brexit sürecinin tamamlanacağı taahhüdünde bulunmuştu. İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn ise yeni bir Brexit anlaşması için müzakere edeceğini ve yeni bir Brexit oylaması yapılacağını vaad etmişti.

Sandıklar TSİ ile 10.00'da açılacak ve gece 01.00'de kapanacak.

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