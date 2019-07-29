‹ Önceki Haber Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı Sonraki Haber › Bitcoin fiyatlarında dalgalı görünüm Bitcoin fiyatlarında dalgalı görünüm

İngiltere'de 14 milyondan fazla yoksul var

29.07.2019 - 13:58 | Son Güncelleme :
İngiltere'de 14 milyondan fazla yoksul var | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de 14 milyon 300 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı açıklandı.

İngiltere'deki Social Metrics Commission’ın (SMC) hazırladığı rapora göre, ülkede 14 milyon 300 bin kişinin maddi açıdan geçinmekte zorlandığı bildirildi. Rapora göre, bu sayının toplamını, 8.3 milyonunu çalışma yaşındaki yetişkinler, 4.6 milyonunu çocuklar ve 1.3 milyonunu emeklilik yaşındaki yetişkinler oluşturuyor.

Metro gazetesinin aktardığı raporda, aralarında 2.3 milyon çocuğun bulunduğu 7 milyon kişinin önceki üç yılın en az ikisini yoksulluk içinde yaşadığı ve bunun da kalıcı yoksulluk olarak değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca rapora göre, yaklaşık 6.8 milyon yoksulun, aile üyelerinden biri engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

##$HABER_1456465$##

DHA'nın haberine göre; SMC hazırlanan raporun, yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nasıl bir sorunla yüzleşeceğini gösterdiğini belirtti.

Johnson geçtiğimiz hafta, ihmal edilen şehirlere, 3.6 milyar Sterlin yatırım yapılacağını, ayrıca barınma ve suç konusunda yeni adımlar atacağını açıklamıştı.


‹ Önceki Haber Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı Sonraki Haber › Bitcoin fiyatlarında dalgalı görünüm Bitcoin fiyatlarında dalgalı görünüm
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.373 Değişim: 0,52% Hacim : 5.810 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.524 29.07.2019 Yüksek 103.526
Açılış: 103.147
5,6142 Değişim: -0,94%
Düşük 5,6001 29.07.2019 Yüksek 5,6709
Açılış: 5,6673
6,2535 Değişim: -0,95%
Düşük 6,2369 29.07.2019 Yüksek 6,3149
Açılış: 6,3137
256,33 Değişim: -0,85%
Düşük 255,20 29.07.2019 Yüksek 259,45
Açılış: 258,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.