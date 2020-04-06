İngiltere otomotiv sektörü pazar tahminini düşürdü | Ekonomi Haberleri

İngiltere otomotiv sektörü koronavirüs nedeniyle bu yılki pazar tahminini yüzde 23 düşürdü.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) koronavirüs krizi nedeniyle bu yılki pazar tahminini yüzde 23 düşürerek 1.73 milyon adete indirdi.

Otomotiv sektörünü temsil eden SMMT'nin öngördüğü daralma 2020 yılında satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 25 düşüş olacağını gösteriyor.

##$HABER_1461213$##

SMMT'nin yayımladığı verilere göre İngiltere'de otomobil satışları Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 düşerek 254,684 oldu. Otomobil satışları ilk çeyrekte ise yüzde 31 düşerek 483,557'ye geriledi.

Etiketler