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İngiltere Merkez Bankası'ndan risk değerlendirmesi

24.03.2020 - 16:35
İngiltere Merkez Bankası'ndan risk değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi, İngiliz ekonomisinin finansal istikrar görünümü ve olası riskleri değerlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi'nin (FPC) mart ayı toplantısında, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu şokun doğası, küresel etkileri ve yayılma hızı yakın tarihte örneği görülmemiş seviyede." ifadesi kullanıldı.

Bankanın İngiltere'de finansal istikrara yönelik koronavirüs ile ilgili risklere cevap verilebilmesi amacıyla eyleme geçtiği, kredi finansmanının desteklenmesine yardımcı olarak bankaların üzerindeki baskının azaltılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, BoE'nin böylece bu zorlu zamanda reel ekonomi için bir güç kaynağı olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, "Son yıllarda İngiliz finansman sistemi direncini artırdı. Komitemiz, İngiliz bankalarının sert piyasa şoklarına ve ekonomik aksamalara karşı dirençli olduğunu değerlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz bankalarının sermaye seviyelerinin 2008 finans krizinden daha iyi seviyede olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bankalar, 1 trilyon sterlin seviyesinde yüksek kaliteli likidite varlıklarına sahip. Bu da gelecekte vadesi dolacak yükümlülüklerin karşılanması imkanı sunuyor." denildi. Açıklamada, en az gelecek 12 ay boyunca politika faiz oranının mevcut seviyesinde tutulmasının beklendiği kaydedildi.


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