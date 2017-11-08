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"İngiltere Merkez Bankası hata yaptı"

08.11.2017 - 14:13

BNP Paribas BOE`nin geçtiğimiz hafta 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmesini "hata" olarak niteledi.

BNP Paribas Asset Management, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmesini "hata" olarak niteledi.

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BNP Paribas Asset Management açıklamasında, "İngiltere'de enflasyon yüzde 2 hedefinin çok üzerinde duruyor, çünkü enflasyonun çoğu zayıf sterlinin ithal fiyatları yukarı itmesinden kaynaklı. Bu geçici bir etki ve sürdürülebilir olamaz. Diğer taraftan yurt içinde yaratılan enflasyon zayıf olmayı sürdürüyor. Faiz artırımı ise piyasanın odak noktasını BOE'nin yeniden faiz artırımı yapıp yapmayacağına çevirdi. Çok az da olsa 2018 4. çeyrekten önce bir artırımın tekrar olacağını bekleyenler var" değerlendirmesini yaptı.


Etiketler

  • BOE
  • faiz artırımı
  • BNP Paribas Asset Management
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