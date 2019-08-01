‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi

İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

01.08.2019 - 15:54
İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada politika faizinin yüzde 0,75'te sabit tutulduğu, özel sektör varlık alım hedefinin ise 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası'dan (BoE) yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulduğu, özel sektör varlık alım hedefinin de değiştirilmeyerek 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi. Banka ayrıca özel sektör tahvil alım hedefini değiştirmeyerek 10 milyar sterlinde bıraktığını duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında politika faiz ve varlık alım programlarının sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı belirtildi.

2019 VE 2020 BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

##$HABER_1456561$##

İngiltere Merkez Bankası ayrıca bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e, gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e çektiğini duyurdu. Kurul tutanaklarında, “İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılabileceği algısındaki artış, faiz oranlarını daha da azaltırken, sterlin kurunda belirgin değer kaybına neden oldu. Brexit’e ilişkin çıkış tarihi öncesinde yapılan stoklama gibi gelişmeler İngiltere’deki verileri oynak hale getiriyor. 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettikten sonra, bu yılın ikinci çeyreğinde büyümenin mayıs ayında beklenenden daha düşük seviyede ve sönük olması bekleniyor. “ ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda Brexit konusunda bir anlaşmaya varılması halinde fiyatlarda gelecek beş yıl boyunca yukarı yönlü bir baskının oluşabileceği, enflasyonun yüzde 2 hedefinde tutulabilmesi için politika faizinin bir miktar daha artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.

Gelecekte politika faizinde gelebilecek olası artırımların, kademeli ve sınırlı kapsamda olabileceğinin altının çizildiği tutanaklarda, “Eğer anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, politika faiz kararımızın yukarı yönlü fiyat baskılarını, sterindeki olası değer kayıplarını, şirketlerin mal ve ürün tedarikinden azalmayı ve harcamalardaki aşağı yönlü baskıyı dengelemesi gerekecektir” ifadeleri yer aldı. 


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.900 Değişim: -0,18% Hacim : 6.158 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.093 01.08.2019 Yüksek 102.183
Açılış: 101.342
5,5782 Değişim: -0,15%
Düşük 5,5595 01.08.2019 Yüksek 5,6139
Açılış: 5,5865
6,1766 Değişim: -0,14%
Düşük 6,1526 01.08.2019 Yüksek 6,2016
Açılış: 6,1854
253,61 Değişim: -0,01%
Düşük 251,06 01.08.2019 Yüksek 254,34
Açılış: 253,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.