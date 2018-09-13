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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

13.09.2018 - 14:58
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.75'te tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz oranlarını sabit tuttu ve Brexit konusunda daha fazla finansal piyasa endişesi olduğunu vurguladı. BOE geçen ay 10 yıldan daha uzun süredir sadece ikinci kez faizleri yükseltmişti.

BOE, Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0.75'te sabit tuttu. Karar oy birliğiyle alındı.

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BOE beklentilere paralel olarak, varlık alım programını 435 milyar sterlinde tutma kararını da oybirliğiyle aldı.

BOE, "Komite'nin önceki toplantısından bu yana, finansal piyasalar başta olmak üzere, (AB'den) çıkma sürecinde gelecekteki gelişmeler hakkında belirsizliklerin arttığına dair işaretler var" dedi.

BOE, beklenmedik sıcak bir yaz boyunca kısmen güçlü tüketici harcamaları nedeniyle, üçüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 0.4'ten yüzde 0.5'e çıkardı.


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