İngiltere faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün açıkladığı kararla politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.25'te sabit tuttuğunu duyururken, faizlerin 2019 sonundan önce artırılmasının gerekebileceğini belirtti. Reuters anketine katılan uzmanlar faizlerin değiştirilmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

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BoE dış ticarette bir toparlanma yaşanmasını beklendiğini ve yatırımların bu yıl iç talepte yaşanacak yavaşlamayı dengeleyeceğini söyleyerek, şu ana kadar yavaş kalan ücret artışlarında da işsizliğin düşmesiyle bir toparlanma beklediğini açıkladı.

Banka, faizleri sabit tutma kararını 1'e karşı 7 oyla kabul etti.