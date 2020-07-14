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İngiltere ekonomisinde iyileşme tahminlerin altında kaldı

14.07.2020 - 12:44 | Son Güncelleme :
İngiltere ekonomisinde iyileşme tahminlerin altında kaldı | Ekonomi Haberleri

İngiltere ekonomisi tecrit önlemlerinin gevşemeye başlamasıyla faaliyetlerin artmasının ardından mayıs ayındaki COVID-19 krizinden sonra uzun soluklu toparlanma yolunda ilk adımı atarken, iyileşme ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere'nin tüm ay boyunca tecritte kaldığı nisan ayında yüzde 20.3'lük rekor düşüşten sonra mayıs ayında büyümenin yüzde 1.8 olduğunu belirtti. Bu oran, Reuters anketine katılan ekonomistlerin tüm tahminlerinin altında kaldı.

İngiltere ekonomisi mayıs ayına kadar gelen üç ay boyunca yüzde 19.1 oranında daraldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonomi yüzde 24.0 oranında daraldı.

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İngiltere Ticaret Odası Ekonomi Başkanı Süren Thiru, "Mayıs ayında üretimdeki toparlanmanın, gerçek bir toparlanmadan ziyade kısıtlamaların gevşemeye başlamasıyla bastırılmış talebin kısmen serbest kalmasını yansıtıyor olması daha olası" dedi.

Ekonomideki zayıf toparlanma İngiltere'nin hizmet sektöründe yüzde 0.9'luk düşük büyümeden kaynaklanıyor.

Avrupa'da görülen en yüksek ölüm oranına sahip olan İngiltere'de 44 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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