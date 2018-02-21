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İngiltere’de işsizlik yüzde 4,4’e yükseldi

21.02.2018 - 17:13

İngiltere’de işsizlik oranı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4 seviyesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede işsizlik oranının geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan son üç aylık dönemde bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 4,4’e yükseldiği bildirildi. 

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İngiltere’de işsizlik oranının 2016 yılının aynı döneminde yüzde 4,8 seviyesinde olduğu hatırlanan açıklamada, geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan üç aylık döneminde toplam işsiz sayısının bir önceki döneme kıyasla (temmuz, ağustos, eylül) 46 bin artarak toplam 1,47 milyona ulaştığı ifade edildi. 

Öte yandan son verilere göre ülkede toplam işsiz sayısının 2016 yılının aynı dönemine göre 123 bin daha az olduğu vurgulandı. 

Ülkede haftalık bonus hariç gelirlerin ise yüzde 2,5 artış kaydettiği bildirildi. 


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  • İngiltere ekonomisi
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