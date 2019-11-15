İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Brexit' açıklaması | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, "Brexit geçiş süreci uzatılmayacak" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin Brexit geçiş sürecini bu yıl sonuna kadar "kesinlikle uzatmayacağını" söyledi.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Johnson "Uzatma talep etmiyorum" dedi ve "(mecliste) 9 sandalye daha kazanıp çoğunluğu elde edersek kesinlikle uzatılmayacağını garanti ediyorum" diye ekledi.

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