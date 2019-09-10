İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit açıklaması: Ertelemeyeceğim! | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya "Elimi bağlayabilirsiniz ancak Brexit'i ertelemeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir anlaşmaya varmadığı takdirde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Brexit'in 2020'ye kadar ertelenmesini talep etmeye zorlayan tasarının yürürlüğe girmesine rağmen, Johnson Brexit'in ertelemesi talebinde bulunmayacağını söyledi.

İngiltere Parlamentosu dün akşam yapılan oylamada Johnson'ın 15 Ekim'de erken seçimlere gidilmesi tasarısını bir hafta içinde ikinci kez reddetti.

Brexit'in geleceği hala belirsizken, parlamentonun 14 Ekim'e kadar askıya alınması parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda sert tepkiler aldı. Karara karşı "Susturulduk" yazılı pankartlar taşıyan muhalefet üyeleri, Muhafazakar Parti üyelerine de "Utanın" şeklinde slogan attı.

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Brexit'in ertelenmesi talebinde bulunmaya zorlayan tasarının yasalaşmasıyla, Johnson 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak AB zirvesinde yeni bir anlaşma yapamadığı sürece İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin kontrolünü kaybetmiş görünüyor.

Johnson, erken seçim tasarısına ilişkin yapılan oylama sonucunda parlamentoya yaptığı açıklamada, "Bu hükümet anlaşmasız ayrılmaya hazırlanırken, anlaşma müzakere etmeye de devam edecek" dedi.

Johnson ayrıca "17 Ekim'deki bu önemli zirveye gideceğim ve bu parlamentonun ellerimi bağlamak için kaç yola başvurduğu önemli değil, ulusal çıkarlarda bir anlaşma için çaba göstereceğim ... Bu hükümet Brexit'i daha fazla ertelemeyecek" dedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partinin seçim yapmak için istekli olduğunu, ancak Brexit'in ertelenmesi kesinleşene kadar Johnson'ın erken seçim teklifini desteklemeyeceğini belirtti.

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