‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit açıklaması: Ertelemeyeceğim!

10.09.2019 - 09:58
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit açıklaması: Ertelemeyeceğim! | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya "Elimi bağlayabilirsiniz ancak Brexit'i ertelemeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir anlaşmaya varmadığı takdirde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Brexit'in 2020'ye kadar ertelenmesini talep etmeye zorlayan tasarının yürürlüğe girmesine rağmen, Johnson Brexit'in ertelemesi talebinde bulunmayacağını söyledi.

İngiltere Parlamentosu dün akşam yapılan oylamada Johnson'ın 15 Ekim'de erken seçimlere gidilmesi tasarısını bir hafta içinde ikinci kez reddetti.

Brexit'in geleceği hala belirsizken, parlamentonun 14 Ekim'e kadar askıya alınması parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda sert tepkiler aldı. Karara karşı "Susturulduk" yazılı pankartlar taşıyan muhalefet üyeleri, Muhafazakar Parti üyelerine de "Utanın" şeklinde slogan attı.

##$HABER_1457248$##

Brexit'in ertelenmesi talebinde bulunmaya zorlayan tasarının yasalaşmasıyla, Johnson 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak AB zirvesinde yeni bir anlaşma yapamadığı sürece İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin kontrolünü kaybetmiş görünüyor.

Johnson, erken seçim tasarısına ilişkin yapılan oylama sonucunda parlamentoya yaptığı açıklamada, "Bu hükümet anlaşmasız ayrılmaya hazırlanırken, anlaşma müzakere etmeye de devam edecek" dedi.

Johnson ayrıca "17 Ekim'deki bu önemli zirveye gideceğim ve bu parlamentonun ellerimi bağlamak için kaç yola başvurduğu önemli değil, ulusal çıkarlarda bir anlaşma için çaba göstereceğim ... Bu hükümet Brexit'i daha fazla ertelemeyecek" dedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partinin seçim yapmak için istekli olduğunu, ancak Brexit'in ertelenmesi kesinleşene kadar Johnson'ın erken seçim teklifini desteklemeyeceğini belirtti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.648 Değişim: 0,04% Hacim : 2.695 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 100.336 10.09.2019 Yüksek 101.020
Açılış: 100.614
5,7666 Değişim: 0,29%
Düşük 5,7418 10.09.2019 Yüksek 5,7734
Açılış: 5,7497
6,3677 Değişim: 0,20%
Düşük 6,3443 10.09.2019 Yüksek 6,3779
Açılış: 6,3552
277,16 Değişim: 0,00%
Düşük 274,67 10.09.2019 Yüksek 277,75
Açılış: 277,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.