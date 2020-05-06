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İngiltere Başbakanı Johnson 'gevşeme takvimi'ni açıklayacak

06.05.2020 - 15:34
İngiltere Başbakanı Johnson 'gevşeme takvimi'ni açıklayacak | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, "İngiltere Pazar günü koronavirüs yasaklarında gevşeme takvimini açıklayacak" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada hükümetin Pazar günü koronavirüs yasaklarında gevşeme takvimini açıklamayı planladığını ve bazı kararların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesini umduğunu söyledi.

Parlamento'da muhalefet partisi lideri Keir Starmer'ın insanların ne zaman işlerine döneceğine ilişkin sorusu üzerine söz alan Johnson "Tabi ki bu konudaki planımızı pazar günü açıklayacağız" dedi.

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Johson sözlerini "Pazar'a kadar beklememizdeki amaç verilerin yasakların gevşemesi konusunda ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermesini görmek. Bazı kararların mümkünse Pazartesi'den itibaren yürürlüğe girmesini istiyoruz." diyerek tamamladı.

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