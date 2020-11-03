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İngiltere, AB’nin yasal sürecini yanıtsız bıraktı

03.11.2020 - 16:50
İngiltere, AB’nin yasal sürecini yanıtsız bıraktı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle gönderilen resmi tebligata Londra'dan yanıt verilmediğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, günlük basın toplantısında, İngiltere ve AB arasında devam eden müzakerelere ve yaşanan uzlaşmazlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’nin Brexit ayrılık anlaşmasının ihlali ile ilgili AB'nin gönderdiği resmi tebligata zamanında yanıt vermediğine dikkati çeken Ferrie, "AB, şimdiye kadar Birleşik Krallık'tan hiçbir yanıt alamadı. AB Komisyonu, gerekçeli görüş de dahil olmak üzere bundan sonra atacağı adımları değerlendiriyor.” ifadesini kullandı.

Ferrie, devam eden müzakerelerde ise balıkçılık konusunda henüz bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

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HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA

Geçen sene varılan Brexit anlaşmasına göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

İngiltere'de Avam Kamarası, geçtiğimiz aylarda Brexit anlaşmasını tek taraflı ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyordu.

AB, tasarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek düzenlemenin geri çekilmesini istemişti.

Brüksel, İngiltere'den söz konusu tasarının sorunlu kısımlarını eylül ayı sonuna kadar kaldırmasını talep etmiş aksi halde Avrupa Adalet Divanı'na gideceklerini duyurmuştu.

Londra’nın geri adım atmaması üzerine AB, 1 Ekim tarihinde Brexit anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek tasarı nedeniyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Son aşamada, AB tarafı hukuku ihlal sürecinin bir sonraki adımı olan gerekçeli görüş hazırlıklarına başlanacağına işaret etti.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve ülke, 31 Ocak'ta AB’den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.


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