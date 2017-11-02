İngiltere 10 yıl sonra faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini on yıldan uzun süredir ilk kez yükselterek yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye çıkarırken; gelecek üç yılda sadece "çok kademeli" faiz artışı olmasını beklediğini belirtti. BoE'nin faiz artırımı için 7 lehte oya karşı 2 aleyhte oy kullanıldı.

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BoE küresel finansal krizin ortaya çıktığı 2007'den beri borçlanma maliyetini ilk kez artırmış oldu. BoE faizler konusunda daha önce verdiği sinyalleri tekrarlayarak, "Bütün üyeler, bundan sonraki politika faiz artırımlarının kademeli ve sınırlı kapsamda olacağı konusunda anlaştı" dedi.

BoE açıklamasında, ekonomi tahminlerinin piyasanın gelecek üç yılda iki defa 25 bp faiz artırımı gerçekleşeceği beklentilerine dayandığı belirtildi.

STERLİN GERİLEDİ

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde düştü. Sterlin/dolar paritesi, TSİ 15:12'de yüzde 0.95 ekside 1.3121 seviyesinden işlem gördü.