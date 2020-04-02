İngiliz şirketlerin dörtte biri çalışan sayısını azalttı | Ekonomi Haberleri

Corona virüs krizinin İngiltere ekonomisine ağır darbe vurmaya başlamasıyla İngiliz şirketlerin dörtte birinden fazlası kısa vadede çalışan sayısını azalttı.

Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), "Araştırmaya yanıt veren işletmelerin dörtte birinden fazlası (yüzde 27) kısa vadede personel sayılarını düşürdüklerini, yüzde 5 ise kısa vadede personel alımı bildirdiler" dedi.

Araştırma 3,642 işletme arasında 9 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında yapıldı. Bu dönem İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 20 Mart'ta ülke ekonomisinin büyük bir kısmının kapatılması talimatı vermesinden sonraki dönemin sadece küçük bir bölümünü kapsıyor.

İngiltere Ticaret Odası tarafından 25-27 Mart'ta yapılan bir diğer araştırmaya göre, İngiliz şirketlerinin neredeyse yarısı çalışanların yüzde 50'den fazlasını geçici olarak işten çıkaracaklarını öngörüyorlar.

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İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, işsizlikte meydana gelecek artışı sınırlamak için devletin geçici olarak işten çıkarılan ancak şirketlerin kayıtlarında kalan işçilerin ücretlerinin ayda 2,500 sterline kadar olan kısmını ödeyeceğini söyledi.

ONS araştırmasına göre şirketlerin yüzde 45'i tahminlerinden daha az satış yaparken, yüzde 5'inin satışları arttı. Şirketlerin yüzde 46'sı personeli evden çalışmaya teşvik etti.

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