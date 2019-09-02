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İngiliz imalat sektöründe 7 yılın en sert daralması

02.09.2019 - 16:46
İngiliz imalat sektöründe 7 yılın en sert daralması | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, 47,4'e gerileyerek Temmuz 2012'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 47,4'e gerileyerek Temmuz 2012'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ülkede imalat sektörü PMI verisi, temmuz ayında 48 seviyesinde bulunuyordu. PMI verisinde 50 ve üzeri büyümeye, bu seviyenin ise altı sektörde daralmaya işaret ediyor.

Markit/CIPS açıklamasında, ülkede imalat sektörünün yüksek seviyedeki ekonomik ve politik belirsizliklerden olumsuz yönde etkilendiği, küresel piyasalardaki koşulların da imalat sektörü üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

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IHS Markit Direktörü Rob Dabson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel ticarette devam eden gerilimlere ek olarak içeride yüksek seviyedeki ekonomik ve politik belirsizlik, ağustos ayında İngiltere'deki imalatçıları olumsuz yönde etkiledi. İngiltere’de iş dünyasındaki koşullar son 7 yılın en kötü durumunda." ifadelerini kullandı. 


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